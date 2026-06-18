Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stade und der Polizeiinspektion Cuxhaven - Vorsätzliche, schwere Brandstiftung in Loxstedt - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Mittwoch (17.06.2026) kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus in der Hohewurthstraße in Loxstedt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 58-jährige Mieter das Feuer vorsätzlich gelegt und sich danach vom Brandort entfernt. Am gestrigen Mittwoch war eine Zwangsräumung seiner Wohnung geplant. Das Feuer wurde glücklicherweise durch einen Zeugen schnell entdeckt, sodass sich die Anwohner aus der Nachbarwohnung schnell ins Freie begeben konnten und unverletzt blieben. Der Brand wurde durch mehrere Feuerwehren gelöscht. Hierbei verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der flüchtige Mann konnte in einem PKW auf der B71 im Bereich Bremerhaven angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der Schwere der Tat ordnete das Amtsgericht Geestland auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade Untersuchungshaft für den Mann an. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

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