POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Lunestedt
Cuxhaven (ots)
Beverstedt/Lunestedt. Am Dienstagabend (16.06.2026) kam es gegen 21:35 Uhr zu einnem Verkehrsunfall in der Straße Rauhe Stätte in Lunestedt.
Ein 32-jähriger Lunestedter stieß hierbei beim Rangieren mit seinem PKW gegen einen weiteren, geparkten PKW, sodass dieser gegen einen ebenfalls geparkten Transporter stieß. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest zeigte einen Wert von fast 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.
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