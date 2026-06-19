Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut diverse Schockanrufe im Landkreis Cuxhaven - Täter in Otterndorf erfolgreich

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Otterndorf. Am gestrigen Donnerstag (18.06.2026) kam es im gesamten Landkreis erneut zu diversen Schockanrufen, vor allem bei älteren Bürgerinnen und Bürgern.

Die Täter nutzten hierbei wieder bereits bekannte Maschen. Oft wurde behauptet, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Auch wurde des Öfteren behauptet, dass nahe Angehörige schwer erkrankt seien und umgehend ein teures Medikament aus dem Ausland beschafft werden müsse, was auch direkt bezahlt werden muss.

Viele Bürgerinnen und Bürger erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche. Eine 81-jährige Seniorin übergab jedoch in Otterndorf einen fünfstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck im fünfstelligen Eurobereich.

Wir können nur immer wieder appellieren:

- Sprechen Sie unbedingt immer und immer wieder mit ihren Angehörigen und untereinander über diese und andere Betrugsmaschen, um sich gegenseitig zu sensibilisieren. - Täter bauen gezielt Druck auf, gehen sehr professionell vor und entlocken Ihnen durch geschickte Gesprächsführung viele persönliche Details, die dann im Laufe des Gesprächs verwendet werden können. - Täter versuchen Telefonate aufrecht zu erhalten und damit weiter Druck aufzubauen. - Eine Kaution gibt es im deutschen Strafrecht nicht! - Teure Medikamente, auch aus dem Ausland, müssen niemals sofort bezahlt werden, schon gar nicht bar. - Wenn jemand Geld oder Wertsachen auf einem öffentlichen Parkplatz oder bei Ihnen zuhause abholen und "sichern" möchte, handelt es sich IMMER um Betrüger. - Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei.

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