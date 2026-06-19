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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut diverse Schockanrufe im Landkreis Cuxhaven - Täter in Otterndorf erfolgreich

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Otterndorf. Am gestrigen Donnerstag (18.06.2026) kam es im gesamten Landkreis erneut zu diversen Schockanrufen, vor allem bei älteren Bürgerinnen und Bürgern.

Die Täter nutzten hierbei wieder bereits bekannte Maschen. Oft wurde behauptet, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Auch wurde des Öfteren behauptet, dass nahe Angehörige schwer erkrankt seien und umgehend ein teures Medikament aus dem Ausland beschafft werden müsse, was auch direkt bezahlt werden muss.

Viele Bürgerinnen und Bürger erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche. Eine 81-jährige Seniorin übergab jedoch in Otterndorf einen fünfstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck im fünfstelligen Eurobereich.

Wir können nur immer wieder appellieren:

   - Sprechen Sie unbedingt immer und immer wieder mit ihren 
     Angehörigen und untereinander über diese und andere 
     Betrugsmaschen, um sich gegenseitig zu sensibilisieren.
   - Täter bauen gezielt Druck auf, gehen sehr professionell vor und 
     entlocken Ihnen durch geschickte Gesprächsführung viele 
     persönliche Details, die dann im Laufe des Gesprächs verwendet 
     werden können.
   - Täter versuchen Telefonate aufrecht zu erhalten und damit weiter
     Druck aufzubauen.
   - Eine Kaution gibt es im deutschen Strafrecht nicht!
   - Teure Medikamente, auch aus dem Ausland, müssen niemals sofort 
     bezahlt werden, schon gar nicht bar.
   - Wenn jemand Geld oder Wertsachen auf einem öffentlichen 
     Parkplatz oder bei Ihnen zuhause abholen und "sichern" möchte, 
     handelt es sich IMMER um Betrüger.
   - Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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