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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Langen ++++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Sonntag (21.06.2026) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Leher Landstraße in Langen. Eine 82-jährige Bremerhavenerin fuhr hierbei aus bislang unbekannter Ursache auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 27-jährigen Schiffdorfers auf. Durch den Aufprall wurde der PKW des Schiffdorfers auf den PKW eines 19-jährigen Geestländers geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstanden jedoch hohe Sachschäden von ca. 25.000 Euro.

++++

Cuxhaven. Gegen 23:05 Uhr kam es auf der Kreuzung Süderwisch/Westerwischweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 28-jähriger Cuxhavener hate hierbei die Vorfahrt einer 22-jährigen Cuxhavenerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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