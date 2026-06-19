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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Warnung vor teilweise aufdringlichen Spendensammlern - Verhaltenshinweise

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Tagen wurden vor allem im Stadtgebiet von Cuxhaven vermehrt Spendensammler auf Parkplätzen vor Einkaufsmärkten gemeldet.

Die Personen seien dabei teilweise sehr aufdringlich vorgegangen und hätten Passanten trotz mehrfacher Verneinung wiederholt aufdringlich angesprochen. Genutzt wurden oft Schilder, auf denen stand, dass Kinder z.B. erkrankt sein, ein Auto kaputt sei und zwingend repariert werden muss oder andere Aufschriften. Oft wird dies als Vorwand vorgetäuscht, um an schnelles Geld zu gelangen.

Das Sammeln von Spenden auf Supermarktparkplätzen und auch sonst ist nicht verboten. Auch ein vehementes Ansprechen ist grundsätzlich nicht strafbar. Aggressives Betteln und Belästigen kann jedoch unter anderem eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Wenn Sie sich hier bedrängt oder belästigt fühlen, melden Sie sich bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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