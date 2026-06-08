Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0717 Frankfurt- Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Donnerstagmorgen (04. Juni 2026) kam es in der Liebfrauenstraße Ecke Zeil zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen geriet ein 28-Jähriger gegen 03:45 Uhr mit zwei Männern zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Die zwei bislang unbekannten Täter sollen hierbei den Mann mit antisemitischen Äußerungen beleidigten haben, bevor sie ihm mit einer Pfefferpistole in das Gesicht geschossen haben sollen. Der 28-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Bereich der Augen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Anschließend flohen die beiden Täter zu Fuß in Richtung Dom/ Römer.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, orientalischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, kurzer Bart; bekleidet mit weiter Kleidung (Baggy-Stil), unter anderem einem weißen Longsleeve T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, orientalischer Phänotyp, bekleidet mit einer schwarzen Kappe (Cap), einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat die beschriebenen Personen gesehen oder kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069- 755 54099 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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