PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260608 - 0717 Frankfurt- Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Donnerstagmorgen (04. Juni 2026) kam es in der Liebfrauenstraße Ecke Zeil zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen geriet ein 28-Jähriger gegen 03:45 Uhr mit zwei Männern zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Die zwei bislang unbekannten Täter sollen hierbei den Mann mit antisemitischen Äußerungen beleidigten haben, bevor sie ihm mit einer Pfefferpistole in das Gesicht geschossen haben sollen. Der 28-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Bereich der Augen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Anschließend flohen die beiden Täter zu Fuß in Richtung Dom/ Römer.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, orientalischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, kurzer Bart; bekleidet mit weiter Kleidung (Baggy-Stil), unter anderem einem weißen Longsleeve T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, orientalischer Phänotyp, bekleidet mit einer schwarzen Kappe (Cap), einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer hat die beschriebenen Personen gesehen oder kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069- 755 54099 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 11:00

    POL-F: 260607- 0716 Frankfurt- Eckenheim: Auto geschrottet und abgehauen

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Samstag (6. Juni 2026) auf Sonntag (7. Juni 2026) wurden Anwohner der Engelthaler Straße auf einen Unfall aufmerksam. Ein Zeuge tätigte den Notruf, da ein Fahrzeug um ca. 01:55 Uhr gegen eine Wegesperre gefahren und abgehauen sei. Das Auto konnte im Bereich der Heinrich-Wilhelm-Römer-Anlage verschlossen aufgefunden werden. ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 10:59

    POL-F: 260607- 0715 Frankfurt- Höchst: Raser flüchtet von Unfallstelle - Festnahme

    Frankfurt (ots) - (ma) Am späten Samstagnachmittag (6.Juni 2026) meldeten gegen 17:30 Uhr mehrere Zeugen, dass ein Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Windthorstraße entlang in Richtung der Hospitalstraße rase. Im Bereich einer 90 Grad Linkskurve kam das Auto nach rechts ab und beschädigte einige Meter des Bordsteins, bevor der Fahrzeugführer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren