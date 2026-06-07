Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260607- 0716 Frankfurt- Eckenheim: Auto geschrottet und abgehauen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Samstag (6. Juni 2026) auf Sonntag (7. Juni 2026) wurden Anwohner der Engelthaler Straße auf einen Unfall aufmerksam. Ein Zeuge tätigte den Notruf, da ein Fahrzeug um ca. 01:55 Uhr gegen eine Wegesperre gefahren und abgehauen sei.

Das Auto konnte im Bereich der Heinrich-Wilhelm-Römer-Anlage verschlossen aufgefunden werden. Zudem traf die Streife auf drei Personen, die sich zuvor im Fahrzeug befunden hatten.

Der 22-jährige Fahrzeugführer gab zu, dass er den Fahrzeugschlüssel seiner Mutter entwendet hatte.

Neben dem unbefugten Gebrauch des Fahrzeuges, wird dem 22- Jährigen auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, sodass eine Blutprobe entnommen wurde.

Die beiden 18- und 19- jährigen Begleiterinnen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, ebenso wie der 22- Jährige, wieder auf freien Fuß gesetzt.

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