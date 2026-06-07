Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260607- 0713 Frankfurt- Bergen- Enkheim: Schockanrufer bestiehlt Senior- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagnachmittag (5. Juni 2026) gaukelte ein falscher Polizeibeamter einem 91- Jährigen eine angebliche Gefahr vor und erbeutete dadurch Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:50 Uhr kontaktierte der falsche Polizeibeamte den 91- jährigen Mann telefonisch. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft rund um "Im Wickengarten" angeblich mehrere Einbrüche erfolgt seien. Er erkundigte sich ganz genau, was der Senior an Wertgegenständen zu Hause aufbewahre und bot an, dessen Bargeld "in Sicherheit zu bringen".

Gegen 17:30 Uhr erschien der falsche Polizeibeamte an der Türschwelle des Mannes und nahm dessen Bargeld entgegen. Anschließend flüchtete der Betrüger in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schmale Statur, schwarzes lockiges Haar; bekleidet mit einer grauen Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder den Täter gesehen haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem rät die Polizei:

- Nehmen Sie keine Anrufe unbekannter / unterdrückter Rufnummern an - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre finanziellen Verhältnisse - Legen Sie sofort auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer Sie anruft oder wenn der Anrufer Sie unter Druck setzt - Vergewissern Sie sich bei einem Schockanruf, ob es sich tatsächlich um Ihre Angehörigen handelt und rufen Sie sie unter der Ihnen bekannten Nummer an - Beenden Sie im Zweifel sofort das Telefonat und rufen die 110 an - Seien Sie stets wachsam bei hohen Gewinnversprechen - Die Polizei fragt nicht nach ihren Wertsachen und stellt auch keinen Schmuck oder Bargeld "zu ihrem Schutz vor Einbrechern" sicher - Wenn Sie einen Trickbetrug bemerken, unabhängig davon, ob es den Tätern gelungen ist, Wertgegenstände zu entwenden oder nicht, kontaktieren Sie die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

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