Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260606- 0710 Frankfurt- Niederursel/ Kalbach- Riedberg: Bezug zu Nr. 0709- Vermisste Person- Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ma) Die seit heute Morgen (6. Juni 2026) vermisste 83-jährige Brigitte B. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
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