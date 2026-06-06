Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260606- 0710 Frankfurt- Niederursel/ Kalbach- Riedberg: Bezug zu Nr. 0709- Vermisste Person- Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ma) Die seit heute Morgen (6. Juni 2026) vermisste 83-jährige Brigitte B. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

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