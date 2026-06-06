Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260606- 0709 Frankfurt- Niederursel/ Kalbach- Riedberg: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(ma) Seit Samstagmorgen (6. Juni 2026), gegen 04:00 Uhr, wird die 83 Jahre alte Brigitte B. aus der Altenhöferallee in Frankfurt vermisst. Frau B. ist ca. 180 cm groß, hat graues Haar und ist bekleidet mit einer hellen Jacke und einer hellen Hose.
Sie leidet unter Demenz und könnte sich orientierungslos im Stadtgebiet bewegen.
Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nehmen das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
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