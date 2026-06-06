Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260606- 0708 Frankfurt- Bahnhofsviertel/ Innenstadt: Räuberische Erpressung- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (5. Juni 2026) hielten sich zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren am Mainufer im Bereich des Untermainkais auf. Gegen 22:15 Uhr erschien plötzlich eine größere Gruppe Männer, komplett schwarz gekleidet und vermummt, kamen auf die beiden zu und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Geldbörsen.

Während der 21- Jährige seinen Geldbeutel herausgab, versuchte der 23- Jährige die Flucht zu ergreifen. Dabei wurde er von einem der Täter mit dem Messer in die linke Gesäßhälfte gestochen und leicht verletzt.

Anschließend flüchtete die Tätergruppierung in Richtung Eiserner Steg.

Die 21- und 23-jährigen Männer sprachen im Bereich des Bahnhofsviertels einen Passanten an, welcher den Notruf verständigte. Der 23- Jährige wurde ambulant in einem umliegenden Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder die Tätergruppierung gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/ 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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