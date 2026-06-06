Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260606- 0706 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Raub- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Donnerstagabend (4. Juni 2026) hielt sich ein 25- Jähriger im Bereich der Taunusstraße im Bahnhofsviertel auf. Gegen 22:00 Uhr verwickelten ihn dann zwei Männer in ein Gespräch, in dessen Verlauf ihn einer der Männer ins Gesicht schlug, während der zweite Mann ihn zu Fall brachte.

Am Boden liegend durchsuchten die Täter den 25- Jährigen und entwendeten dessen Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Der 25- jährige wurde leicht verletzt und suchte erst am Folgetag die Polizei auf.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30-35 Jahre, osteuropäischer Phänotyp, kurzes blondes Haar, Stoppelbart; bekleidet mit einem dunklen T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 30-35 Jahre, osteuropäischer Phänotyp, langes schwarzes Haar; bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose

Die Ermittlungen zur genauen Tatörtlichkeit und den Tätern dauert derzeit an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/ 755- 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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