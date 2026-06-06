Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260606- 0704 Frankfurt- Niederrad: Schwerer Verkehrsunfall- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Abend (5. Juni 2026) ereignete sich ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer, durch welchen dieser schwer verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 38-jährige Straßenbahnfahrer die Bahn der Linie 21 gegen 23:15 Uhr auf der Deutschordenstraße aus Richtung Sandhofstraße kommend in Richtung Holzhecke.

Der 41- jährige Fahrradfahrer befuhr ebenfalls die Deutschordenstraße in Richtung Sandhofstraße. Im Bereich einer Ampel auf der Deutschordenstraße Ecke Holzhecke, kollidierte die Straßenbahn mit dem Fahrradfahrer, welcher unter die Bahn geriet und schwer verletzt wurde. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt und ein Gutachter hinzugezogen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Sollten Sie den Unfall gesehen haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, melden Sie sich unter der Rufnummer 069/ 755 11000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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