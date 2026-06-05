PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 0703 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizeibeamter rassistisch beleidigt

Frankfurt (ots)

(la) In den Mittagstunden des gestrigen Tages (4. Juni 2026) wurde ein Polizeibeamter im Bahnhofsviertel rassistisch beleidigt.

Gegen 12:15 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte auf Fußstreife in der Taunusstraße, als sie von einem 35 Jahre alten Mann anlasslos angesprochen wurden.

Der Mann beleidigte einen der beiden Polizeibeamten unvermittelt wegen seiner Hautfarbe und zweifelte in herablassender Art und Weise dessen Legitimität als Polizeibeamter an. Zudem gab der 35-Jährige pauschalisierende, fremdenfeindliche Äußerungen von sich.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung gegen den 35-Jährigen ein und erteilten ihm einen Platzverweis für das Bahnhofsviertel.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren