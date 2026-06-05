Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 0703 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizeibeamter rassistisch beleidigt

Frankfurt (ots)

(la) In den Mittagstunden des gestrigen Tages (4. Juni 2026) wurde ein Polizeibeamter im Bahnhofsviertel rassistisch beleidigt.

Gegen 12:15 Uhr befanden sich zwei Polizeibeamte auf Fußstreife in der Taunusstraße, als sie von einem 35 Jahre alten Mann anlasslos angesprochen wurden.

Der Mann beleidigte einen der beiden Polizeibeamten unvermittelt wegen seiner Hautfarbe und zweifelte in herablassender Art und Weise dessen Legitimität als Polizeibeamter an. Zudem gab der 35-Jährige pauschalisierende, fremdenfeindliche Äußerungen von sich.

Die Beamten leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung gegen den 35-Jährigen ein und erteilten ihm einen Platzverweis für das Bahnhofsviertel.

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