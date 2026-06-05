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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 0701 Frankfurt - Heddernheim: Versuchte schwere Brandstiftung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstagabend (4. Juni 2026), gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen mit starker Rauchentwicklung in der Straße "In der Römerstadt". Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51599 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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