Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 0702 Frankfurt - Bockenheim: Festnahme nach Betrug mit nicht existenten Tickets - die Polizei warnt vor unseriösen Ticketanbietern

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstagnachmittag (4. Juni 2026) nahmen Polizeibeamte gegen 16:30 Uhr einen 30-Jährigen in Bockenheim fest, der zuvor nicht existente Tickets verkauft hatte. Die vermeintlichen Tickets für eine Konzertveranstaltung in Frankfurt am Main waren zuvor über soziale Medien zum Verkauf angeboten worden. Bezahlt wurden die Schein-Tickets unter anderem über Finanzdienstleister. Der 30-jährige Tatverdächtige verursachte durch seine betrügerischen Verkäufe einen finanziellen Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang zur Vorsicht beim Kauf von Tickets außerhalb der offiziellen Verkaufswege.

Viele gewerbliche Ticketanbieter untersagen mittlerweile den Weiterverkauf außerhalb der offiziellen Verkaufsplattformen, um überteuerte Ticketpreise zu verhindern. Die Tickets werden zudem oft personalisiert, sodass bei privat erworbenen Tickets mitunter der Einlass bei einem Konzert oder einer Veranstaltung untersagt werden kann.

Ein Verifizieren der Tickets im Vorfeld ist zudem zumeist nicht oder nur erschwert möglich, so dass man häufig erst am Veranstaltungstag erfährt, ob das Ticket den Einlass ermöglicht.

Sollte dennoch ein Ticketkauf auf einschlägigen Online-Plattformen oder auf sonstigem Wege privat erfolgen, warnt die Polizei vor der Nutzung sogenannter "Freunde & Familie"-Bezahlfunktionen verschiedener Finanzdienstleister. Betrüger nutzen dies gezielt aus, um den Käuferschutz auszuhebeln.

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