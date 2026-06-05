Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 704 Frankfurt: Einladung zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei lädt alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter zur diesjährigen Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 ein.

Der Polizeipräsident, Herr Stefan Müller, wird zusammen mit dem Leiter der Direktion Verkehrssicherheit, Herrn Polizeidirektor Wolk, die Verkehrsunfallzahlen für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main auf dem Goetheplatz präsentieren. Dabei werden Schwerpunkte aufgezeigt und Bezug auf die Verkehrssicherheitsstrategie der Frankfurter Polizei genommen. Im Rahmen der Pressekonferenz besteht für Medienvertreter die Möglichkeit nahegelegene Kontrollmaßnahmen der Frankfurter Polizei mit Schwerpunkt Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) zu besuchen.

Im Anschluss an die Präsentation wird es sowohl die Möglichkeit geben, Fragen zu den vorgestellten Inhalten zu stellen als auch O-Töne aufzunehmen.

Die Veranstaltung findet statt: Am Mittwoch, den 10. Juni 2026, um 12:00 Uhr, auf dem Goetheplatz Frankfurt am Main.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich vorab bis zum 9. Juni 2025, 15:00 Uhr per E-Mail bei hiesiger Pressestelle (pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de) für die Veranstaltung anzumelden.

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