Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260606- 0707 Frankfurt- Sachsenhausen: Polizeiauto beschmiert

Frankfurt (ots)

(ma) Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen in Alt- Sachsenhausen parkte eine Streifenbesatzung das Einsatzfahrzeug in der Nacht von Freitag (5. Juni 2026) auf Samstag (6. Juni 2026) im Bereich der Frankensteiner Straße und Große Rittergasse.

Als die Streife gegen 00:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie beleidigende Farbschmierereien auf dem Polizeiauto, welche sich nicht entfernen ließen.

Im Nachgang konnte ein 21- Jähriger ermittelt und festgenommen werden, der im Verdacht steht, die Beleidigungen auf den Streifenwagen geschmiert zu haben.

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