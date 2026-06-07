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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260607- 0711 Frankfurt- Praunheim/ Nordwestzentrum: Vermisste Person

POL-F: 260607- 0711 Frankfurt- Praunheim/ Nordwestzentrum: Vermisste Person
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Frankfurt (ots)

(ma) Seit Samstagabend (6. Juni 2026), gegen 20:10 Uhr, wird die 59 Jahre alte Katja F. aus der Bernadottestraße in Praunheim vermisst.

Frau F. ist schwer erkrankt, auf Medikamente zwingend angewiesen und nutzt einen Rollator als Gehilfe.

Zuletzt gesehen wurde die Vermisste im Bereich des Nordwestzentrums, vermutlich in Begleitung einer unbekannten männlichen Person.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 153 cm groß, ca. 50 kg, grau/braune Haare; bekleidet mit einem hell gestreiften Oberteil und einer rosa Hose und führt einen Rollator mit sich

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort nehmen das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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