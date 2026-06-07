Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260607- 0712 Frankfurt- Praunheim/ Nordwestzentrum: Bezug zu Nr. 0711- Vermisste Person Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ma) Die seit Samstagabend (6. Juni 2026) vermisste 59 Jahre alte Katja F. aus der Bernadottestraße in Praunheim wurde angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

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