Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260607- 0712 Frankfurt- Praunheim/ Nordwestzentrum: Bezug zu Nr. 0711- Vermisste Person Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ma) Die seit Samstagabend (6. Juni 2026) vermisste 59 Jahre alte Katja F. aus der Bernadottestraße in Praunheim wurde angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
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