Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260607- 0715 Frankfurt- Höchst: Raser flüchtet von Unfallstelle - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ma) Am späten Samstagnachmittag (6.Juni 2026) meldeten gegen 17:30 Uhr mehrere Zeugen, dass ein Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Windthorstraße entlang in Richtung der Hospitalstraße rase.

Im Bereich einer 90 Grad Linkskurve kam das Auto nach rechts ab und beschädigte einige Meter des Bordsteins, bevor der Fahrzeugführer die Fahrt fortsetzte.

Die alarmierten Streifen trafen den 19- jährigen Fahrzeugführer im Rahmen der Fahndung an und nahmen ihn fest.

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