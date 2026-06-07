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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260607- 0714 Frankfurt- Gutleutviertel: Mann droht Straftaten live im Internet an und wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmorgen (6. Juni 2026), gegen 09:30 Uhr, nutze ein 44- jähriger Mann einen Livestream einer Onlineplattform und präsentierte unter anderem eine Waffe.

Auch der Polizei blieb der Livestream nicht verborgen. Die Beamten erkannten durch die Angaben des 44- Jährigen, dass dieser sich in einem Hotel in der Heidelberger Straße aufhielt.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann widerstandlos in dessen Hotelzimmer fest und stellten Luftdruck- und Schreckschusswaffen sicher. Der Mann stand augenscheinlich stark unter dem Einfluss von Alkohol und wurde für die weiteren Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Androhens von Straftaten und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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