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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Korrektur unserer Meldung von 14.15 Uhr

Landkreis Ravensburg (ots)

In den Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg hat sich ein Fehler eingeschlichen. Folgender Sachverhalt hat sich nicht in Kißlegg, sondern in Wangen ereignet:

Wangen im Allgäu

Betrüger gibt sich als Mitarbeiter einer Geldtransport-Firma aus

Ohne Erflog blieb der dreiste Versuch eines bislang Unbekannten, der sich am Mittwochnachmittag gegenüber der Mitarbeiterin eines Geschäfts als Angestellter einer Geldtransport-Firma ausgegeben hat. Der Betrüger wollte der Mitarbeiterin weiß machen, dass die Tageseinnahmen aufgrund des anstehenden Feiertags bereits am Mittwoch abgeholt werden. Die Frau schöpfte jedoch Verdacht und verschloss das Geschäft, ohne die Einnahmen die übergeben. Die Polizei warnt eindringlich vor den vielzähligen Betrugsmaschen und rät stets zu einer gesunden kritischen Einstellung im Umgang mit Wertgegenständen und Bargeld sowie Finanzgeschäften. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat nach der Tat Ermittlungen wegen des Betrugsversuchs eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Der Täter soll etwa 190 cm groß gewesen sein und wird mit dunklem Vollbart sowie tätowierten Unterarmen beschrieben. Zur Tatzeit trug er demnach eine schwarze Jacke und eine blau / gelbe Hose. Er sprach mit einem ausländischen, vermutlich russischen Akzent.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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