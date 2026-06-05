Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisiert auf Kleinkraftrad unterwegs

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 60-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol und pustete bei einem Alkoholvortest über 1,1 Promille. Er musste daraufhin sein Zweirad stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sowie die Mofaprüfbescheinigung des 60-Jährigen. Sollte sich der Verdacht der Trunkenheitsfahrt bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, muss er sich hierfür strafrechtlich verantworten.

Kressbronn am Bodensee

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr im Linderhof. Der 33-Jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Rover eines 29-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw abgewiesen und prallte gegen einen Naturstein. Der Rover-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Uhldingen-Mühlhofen / Salem

Polizei stoppt zwei alkoholiserte Autofahrer

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer haben Streifen des Polizeireviers Überlingen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. In Uhldingen-Mühlhofen stoppten die Beamten einen 48-jährigen Fahrerzeuglenker in der Kirchstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet rund 1 Promille ergab, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. In Salem fiel den Polizisten eine 62-jährige Autofahrerin auf, die verbotswidrig einen gesperrten Verbindungsweg zwischen der L 205 und der Weildorfer Straße befuhr. Ein Vortest ergab bei der Frau umgerechnet rund 0,6 Promille. Da ein beweissicherer Atemtest nicht möglich war, folgte im Krankenhaus eine Blutentnahme. Für das Fahren unter Alkoholeinfluss droht der 62-Jährigen ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot.

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