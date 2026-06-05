Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierte halten Polizei auf Trab

Mehrere alkoholisierte Personen haben in der Nacht auf Donnerstag sowie am Donnerstagmorgen die Polizei auf Trab gehalten. Kurz nach 0.30 Uhr wurde im Bereich der Ziegelstraße eine blutüberströmte Frau vor dem dortigen Hallenbad gemeldet. Vor Ort konnte eine Straftat ausgeschlossen werden. Die 34-Jährige war stark alkoholisiert, hatte erbrochen und sich bei einem Sturz eine blutende Wunde zugezogen. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 3 Uhr stürzte ein 32-Jähriger mit seinem Pedelec in der Gartenstraße vor den Augen einer zivilen Streife der Kriminalpolizei. Der Mann wollte deutlich alkoholisiert auf den Gehweg auffahren und verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad. Für den 32-Jährigen, der bei einem Alkoholtest deutlich über zwei Promille pustete, folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Auch ein 33-Jähriger pustete weit über zwei Promille, als ihn Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen 6 Uhr in der Friedhofstraße kontrollierten. Eine Anruferin hatte den Mann gemeldet, der in seinem geparkten Pkw lag, wobei seine Beine aus dem Wagen ragten. Wie sich herausstelle, hatte sich der Alkoholisierte lediglich zum Schlafen gelegt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um zu verhindern, dass der 33-Jährige seinen Wagen alkoholisiert fortbewegt.

Grünkraut

Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Hotterloch" ermittelt das Polizeirevier Ravensburg. Ein Unbekannter hat sich zwischen Freitagmittag, dem 29.05., und Samstagabend, dem 30.05., über eine Terrassentüre Zutritt zu dem Haus verschafft und unter anderen eine Spardose mit Bargeld gestohlen. Ersten Zeugenhinweisen zufolge könnte ein Jugendlicher mit dunkelblonden Haaren und einem grauen T-Shirt für die Tat verantwortlich sein, der wohl über den Gartenzaun geklettert sei. Das Polizeirevier Ravensburg hat eine Spurensicherung veranlasst und bittet weitere Personen, die Hinweise zu dem Einbruch sowie auf den möglichen Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Amtzell

Ohne Führerschein unterwegs - Drogenvortest positiv auf Cannabis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen 58-Jährigen. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag von einer Polizeistreife am Steuer seines Pkw zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Diese wurde ihm offensichtlich bereits vor über zehn Jahren entzogen. Bei der weiteren Überprüfung stellte die Beamten bei dem 58-Jährigen zudem Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an. Für den Fahrer folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Seine Autoschlüssel wurden beschlagnahmt.

Kißlegg

Betrüger gibt sich als Mitarbeiter einer Geldtransport-Firma aus

Ohne Erflog blieb der dreiste Versuch eines bislang Unbekannten, der sich am Mittwochnachmittag gegenüber der Mitarbeiterin eines Geschäfts als Angestellter einer Geldtransport-Firma ausgegeben hat. Der Betrüger wollte der Mitarbeiterin weiß machen, dass die Tageseinnahmen aufgrund des anstehenden Feiertags bereits am Mittwoch abgeholt werden. Die Frau schöpfte jedoch Verdacht und verschloss das Geschäft, ohne die Einnahmen die übergeben. Die Polizei warnt eindringlich vor den vielzähligen Betrugsmaschen und rät stets zu einer gesunden kritischen Einstellung im Umgang mit Wertgegenständen und Bargeld sowie Finanzgeschäften. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat nach der Tat Ermittlungen wegen des Betrugsversuchs eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden. Der Täter soll etwa 190 cm groß gewesen sein und wird mit dunklem Vollbart sowie tätowierten Unterarmen beschrieben. Zur Tatzeit trug er demnach eine schwarze Jacke und eine blau / gelbe Hose. Er sprach mit einem ausländischen, vermutlich russischen Akzent.

Wangen im Allgäu

Verkehrskontrolle

Mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie einem Fahrverbot muss ein 35-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend rechnen. Der Autofahrer wurde von einer Streife der Verkehrspolizei Kißlegg zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und schlug auf Cannabis an, sodass der 35-Jährige seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sollte sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bestätigen, wird der Betroffene bei der zuständigen Bußgeld- und Führerscheinstelle angezeigt.

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