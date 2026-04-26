Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauschmittelfahrten

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen hatte am Freitag, den 24.04.2026 gleich mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer abzuarbeiten. In Nordhausen, Am Kommunikationsweg erreichte ein 63jähriger Audifahrer um 08:50 Uhr bei einem Test 0,58 Promille. 09:10 Uhr fiel ein Drogenvortest bei einem 44jährigen eRoller-Fahrer in Bleicherode, Löwentorstraße positiv aus, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Um 13:20 Uhr wies ein Atemalkoholtest bei einem 51jährigen VW-Fahrer einen Wert von 0,56 Promille aus, welcher in Nordhausen in der Halleschen Straße kontrolliert wurde. Alle drei Betroffenen dürfen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Um 21:15 Uhr wurde in Bleicherode, Nordhäuser Straße ein weiterer eRollerfahrer kontrolliert. Der 17jährige konnte für sein Gefährt keine gültige Versicherung nachweisen. Zusätzlich verlief ein Drogenvortest bei dem Beschuldigten positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

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