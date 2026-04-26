PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauschmittelfahrten

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen hatte am Freitag, den 24.04.2026 gleich mehrere berauschte Verkehrsteilnehmer abzuarbeiten. In Nordhausen, Am Kommunikationsweg erreichte ein 63jähriger Audifahrer um 08:50 Uhr bei einem Test 0,58 Promille. 09:10 Uhr fiel ein Drogenvortest bei einem 44jährigen eRoller-Fahrer in Bleicherode, Löwentorstraße positiv aus, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Um 13:20 Uhr wies ein Atemalkoholtest bei einem 51jährigen VW-Fahrer einen Wert von 0,56 Promille aus, welcher in Nordhausen in der Halleschen Straße kontrolliert wurde. Alle drei Betroffenen dürfen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Um 21:15 Uhr wurde in Bleicherode, Nordhäuser Straße ein weiterer eRollerfahrer kontrolliert. Der 17jährige konnte für sein Gefährt keine gültige Versicherung nachweisen. Zusätzlich verlief ein Drogenvortest bei dem Beschuldigten positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 09:13

    LPI-NDH: Vorfall am Pfortenteich: Jugendlicher nach Auseinandersetzung leicht verletzt

    Mühlhausen (ots) - Am Samstag, den 25. April, kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich des Pfortenteichs in Mühlhausen zu einem Vorfall zwischen einem 14-jährigen Jugendlichen und einem 41-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche mit einem E-Scooter einen Fußweg im Bereich des Pfortenteichs. Hieran störte sich der 41-jährige Mann. In der ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 09:00

    LPI-NDH: E-Scooter entwendet und wieder aufgefunden

    Mühlhausen (ots) - Am Freitag, den 24.04.2026, wurde im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr ein E-Scooter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Frauentor in Mühlhausen durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Am darauffolgenden Samstag stellte eine aufmerksame Passantin einen E-Scooter vor ihrem Hauseingang in der Wahlstraße fest und informierte die Polizei. Im Rahmen der Überprüfung konnte ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:34

    LPI-NDH: Diebstahl von Zaunelementen in Kleingartenanlage

    Bad Langensaza (ots) - Im Zeitraum vom 18.04.2026 bis zum 25.04.2026 kam es in Bad Langensalza im Kleingartenverein im Illebener Weg zu einem Diebstahlsdelikt. Unbekannte Täter entfernten zunächst den am Zaun angebrachten Draht und entwendeten im Anschluss drei Bauzaunfelder. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 300,00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren