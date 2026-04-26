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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfall am Pfortenteich: Jugendlicher nach Auseinandersetzung leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, den 25. April, kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich des Pfortenteichs in Mühlhausen zu einem Vorfall zwischen einem 14-jährigen Jugendlichen und einem 41-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche mit einem E-Scooter einen Fußweg im Bereich des Pfortenteichs. Hieran störte sich der 41-jährige Mann. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Mann den Jugendlichen mutmaßlich vom E-Scooter gestoßen haben soll. Der 14-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen den 41-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die Identität des Tatverdächtigen konnte im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun die weiteren Umstände des Geschehens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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