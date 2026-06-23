Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten - Rollerfahrer in Loxstedt schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am gestrigen Montag (22.06.2026) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Auffahrunfall zzwischen zwei PKW auf der BAB27 im Bereich Geestland. Ein 20-jähriger Mann aus Wanna fuhr hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden PKW eines 45-jährigen Bremerhaveners auf. Durch den Unfall wurde ein 42-jähriger Beifahrer des Bremerhaveners leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Wurster Nordseeküste. Gegen 17:50 Uhr kam es auf dem Feuerweg in Nordholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 19-jähriger Nordholzer wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren und übersah dabei den bevorrechtigten PKW eines 65-jährigen Nordholzers. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden geringe Sachschäden.

Loxstedt. Gegen 19:50 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Loxstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller, einem PKW und einem LKW. Ein 15-jähriger Jugendlicher fuhr hierbei mit seinem Roller aus bislang unbekannten Gründen auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 46-jährigen Loxstedters auf. Durch den Aufprall schleuderte der Roller weiter in einen entgegenkommenden LKW. Durch den Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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