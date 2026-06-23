POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten - Rollerfahrer in Loxstedt schwer verletzt
Cuxhaven (ots)
Geestland/BAB27. Am gestrigen Montag (22.06.2026) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Auffahrunfall zzwischen zwei PKW auf der BAB27 im Bereich Geestland. Ein 20-jähriger Mann aus Wanna fuhr hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden PKW eines 45-jährigen Bremerhaveners auf. Durch den Unfall wurde ein 42-jähriger Beifahrer des Bremerhaveners leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Wurster Nordseeküste. Gegen 17:50 Uhr kam es auf dem Feuerweg in Nordholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Ein 19-jähriger Nordholzer wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren und übersah dabei den bevorrechtigten PKW eines 65-jährigen Nordholzers. Durch den Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden geringe Sachschäden.
Loxstedt. Gegen 19:50 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Loxstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller, einem PKW und einem LKW. Ein 15-jähriger Jugendlicher fuhr hierbei mit seinem Roller aus bislang unbekannten Gründen auf einen verkehrsbedingt wartenden PKW eines 46-jährigen Loxstedters auf. Durch den Aufprall schleuderte der Roller weiter in einen entgegenkommenden LKW. Durch den Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell