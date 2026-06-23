PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer trotz Fahrverbot und deutlich zu schnell unterwegs

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am gestrigen Montagabend (21.06.2026) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr im Bereich der Kreisstraße 14 in Wanhöden ein PKW ohne vorderes Kennzeichen auf. Das Fahrzeug sollte im Anschluss kontrolliert werden, weswegen die Streifenwagenbesatzung wendete. Trotz gefahrener Geschwindigkeit von über 150 km/h war ein Aufschließen zum Fahrzeug kaum möglich. An der Straße Knill konnte das Fahrzeug schließlich kontrolliert werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 23-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen ein rechtskräftiges Fahrverbot vorliegt. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren