Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer trotz Fahrverbot und deutlich zu schnell unterwegs

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am gestrigen Montagabend (21.06.2026) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr im Bereich der Kreisstraße 14 in Wanhöden ein PKW ohne vorderes Kennzeichen auf. Das Fahrzeug sollte im Anschluss kontrolliert werden, weswegen die Streifenwagenbesatzung wendete. Trotz gefahrener Geschwindigkeit von über 150 km/h war ein Aufschließen zum Fahrzeug kaum möglich. An der Straße Knill konnte das Fahrzeug schließlich kontrolliert werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den 23-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen ein rechtskräftiges Fahrverbot vorliegt. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt.

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