POL-PDLD: Oberhausen/B427 - Mit 102 bei erlaubten 70km/h gemessen
Oberhausen (ots)
Am heutigen Morgen wurde im Bereich der B427 vor Oberhausen der Verkehr aus Richtung Bad Bergzabern hinsichtlich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überprüft. Im Zeitraum von 09:00-09:45h fuhren bei 63 gemessenen Fahrzeugen 10 zu schnell. Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 102km/h. Zudem wurde bei zwei Fahrzeugen bemängelt, dass Fahrzeugpapiere bzw. das Warndreieck fehlten
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell