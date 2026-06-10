POL-PDLD: Oberhausen/B427 - Mit 102 bei erlaubten 70km/h gemessen

Jockgrim / Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde die Polizei Wörth gegen 09.45 Uhr zu einer Person in der Ludwigstraße in Jockgrim gerufen, die sich unberechtigterweise im Garten eines Mehrfamilienhauses aufhielt. Vor Ort konnten die Beamten den 25-jährigen Beschuldigten auf dem Balkon sitzend antreffen. Beim Erblicken der Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige direkt aggressiv und aufbrausend. Da ...

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