PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberhausen/B427 - Mit 102 bei erlaubten 70km/h gemessen

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen wurde im Bereich der B427 vor Oberhausen der Verkehr aus Richtung Bad Bergzabern hinsichtlich der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überprüft. Im Zeitraum von 09:00-09:45h fuhren bei 63 gemessenen Fahrzeugen 10 zu schnell. Negativer Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 102km/h. Zudem wurde bei zwei Fahrzeugen bemängelt, dass Fahrzeugpapiere bzw. das Warndreieck fehlten

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 10:39

    POL-PDLD: Jockgrim / Wörth am Rhein - Widerstand geleistet

    Jockgrim / Wörth am Rhein (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde die Polizei Wörth gegen 09.45 Uhr zu einer Person in der Ludwigstraße in Jockgrim gerufen, die sich unberechtigterweise im Garten eines Mehrfamilienhauses aufhielt. Vor Ort konnten die Beamten den 25-jährigen Beschuldigten auf dem Balkon sitzend antreffen. Beim Erblicken der Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige direkt aggressiv und aufbrausend. Da ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 10:31

    POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

    Landau (ots) - Am 09.06.2026 befuhr gegen 13:15 Uhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin die Stettiner Straße in Landau. An der Einmündung zum Horstring missachtete sie die Vorfahrt eines bevorrechtigten 76-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren