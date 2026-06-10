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POL-PDLD: Maikammer - Achtung! Falsche Bankangestellte

POL-PDLD: Maikammer - Achtung! Falsche Bankangestellte
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Maikammer (ots)

Gleich zwei Mal rief gestern ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei älteren Einwohnern in Maikammer an. Er erklärte jeweils, dass Unbekannte versucht hätten, über die Plattform eines Onlinehändlers Geld von deren Konten abzubuchen. Zudem wurde den Angerufenen vorgegaukelt, dass man dies im letzten Moment hätte verhindern können. Zum Schutz sollten sie nun ihre PIN sowie die EC-Karten einem weiteren Mitarbeiter aushändigen, der kurz darauf am Anwesen erscheinen würde. Während in einem Fall das Telefonat rechtzeitig beendet wurde, scheiterte das Opfer im zweiten Fall an der Masche: Die Ganoven erlangten die EC-Karte mitsamt der dazugehörigen PIN und hoben einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Kriminelle nutzen gezielt den Überraschungseffekt, indem sie sich am Telefon als Bankangestellte ausgeben, um persönliche Daten abzugreifen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte wissen: Mitarbeiter einer Bank fragen Kunden niemals am Telefon nach PINs oder Transaktionsnummern (TAN). Vertrauliche Zugangsdaten sollten niemals an Dritte weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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