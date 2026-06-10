Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Ausfahrt mit Folgen

Landau (ots)

Am 09.06.2026 befuhren gegen 19:25 Uhr ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades sowie ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades gemeinsam die L 509 zwischen Landau-Mörlheim und Landau-Queichheim. Die beiden waren hierbei gemeinsam unterwegs. Der 17-Jährige beabsichtigte, über eine Sperrfläche zu wenden. Der nachfolgende 16-Jährige erkannte das Wendemanöver zu spät und kollidierte mit dem Leichtkraftrad. Beide Fahrer stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrberiet und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass das Kleinkraftrad des 16-Jährigen offenbar technisch verändert worden war und eine höhere Geschwindigkeit als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen konnte. Das Fahrzeug wurde daher sichergestellt. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf mögliche Manipulationen an der Auspuffanlage des Leichtkraftrades des 17-Jährigen. Es besteht der Verdacht, dass hierdurch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen sein könnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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