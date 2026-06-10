POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt
Landau (ots)
Am 09.06.2026 befuhr gegen 13:15 Uhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin die Stettiner Straße in Landau. An der Einmündung zum Horstring missachtete sie die Vorfahrt eines bevorrechtigten 76-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.
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