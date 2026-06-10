PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Landau (ots)

Am 09.06.2026 befuhr gegen 13:15 Uhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin die Stettiner Straße in Landau. An der Einmündung zum Horstring missachtete sie die Vorfahrt eines bevorrechtigten 76-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 10:31

    POL-PDLD: Landau - Ausfahrt mit Folgen

    Landau (ots) - Am 09.06.2026 befuhren gegen 19:25 Uhr ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades sowie ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades gemeinsam die L 509 zwischen Landau-Mörlheim und Landau-Queichheim. Die beiden waren hierbei gemeinsam unterwegs. Der 17-Jährige beabsichtigte, über eine Sperrfläche zu wenden. Der nachfolgende 16-Jährige erkannte das Wendemanöver zu spät und kollidierte mit dem ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 10:01

    POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

    Germersheim (ots) - Am 09.06.2026 wurden im Rahmen einer Kontrollstelle in der Hamburger Straße in Germersheim mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 24 Personen fest, die nicht angegurtet waren. Zudem wurden zwei Fahrzeugführer bei der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt erwischt. Auch in den kommenden Tagen sind Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren