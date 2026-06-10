Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim

Wörth am Rhein - Widerstand geleistet

Jockgrim / Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde die Polizei Wörth gegen 09.45 Uhr zu einer Person in der Ludwigstraße in Jockgrim gerufen, die sich unberechtigterweise im Garten eines Mehrfamilienhauses aufhielt. Vor Ort konnten die Beamten den 25-jährigen Beschuldigten auf dem Balkon sitzend antreffen. Beim Erblicken der Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige direkt aggressiv und aufbrausend. Da sich der 25-jährige trotz eines mehrfach ausgesprochenen Platzverweises weigerte das Grundstück zu verlassen und er sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde er unter Androhung des Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) in Gewahrsam genommen. In der Gewahrsamszelle bei hiesiger Dienststelle wurde dem 25-Jährigen die Fortdauer der Ingewahrsamnahme durch eine Richterin bestätigt. Hiernach zeigte sich der 25-Jährige erneut äußerst aggressiv und versuchte den Gewahrsamsbereich zu verlassen. Hierbei ging der 25-Jährige bedrohlich auf mehrere Polizeibeamte zu und versuchte diese zu schlagen. Bei der Verhinderung leistete der 25-Jährige massiven Widerstand. Durch die Widerstandshandlung wurden drei Polizeibeamte und der Beschuldigte selbst leicht verletzt. Aufgrund des gezeigten Verhaltens und dem Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde dem 25-Jährige eine Blutprobe entnommen. Nach einer Übernachtung in der Gewahrsamszelle wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

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