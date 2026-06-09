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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwerverletzt nach Arbeitsunfall

Lahr (ots)

Bei Betonabbrucharbeiten an einem Aufzugsschacht in der Straße "Industriehof" in Lahr, hat sich am Montagmorgen ein 61 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Während den Arbeiten soll dem 61-Jährigen ein Werkzeug auf einen Vorsprung, der am oberen Ende eines Aufzugsschachts verlief, gefallen sein. Zunächst soll der Arbeiter vergeblich versucht haben, seinen Ringschlüssel über eine Leiter aufzugreifen. Als er sich im Anschluss ein Brett auf dem Vorsprung zurechtgelegt haben soll, um hierüber den Ringschlüssel zu erreichen, zerbrach das Brett, wodurch der 61-Jährige zunächst etwa 3 Meter und nach Aufprall und Zerbrechen des oberen Brettes der Absperrung zum Aufzugsschacht, etwa weitere 10 Meter in die Tiefe stürzte. Der schwerverletzte, 61-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Nach Auskunft eines Arztes des Klinikums besteht keine Lebensgefahr mehr. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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