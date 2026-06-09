Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwerverletzt nach Arbeitsunfall

Lahr (ots)

Bei Betonabbrucharbeiten an einem Aufzugsschacht in der Straße "Industriehof" in Lahr, hat sich am Montagmorgen ein 61 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Während den Arbeiten soll dem 61-Jährigen ein Werkzeug auf einen Vorsprung, der am oberen Ende eines Aufzugsschachts verlief, gefallen sein. Zunächst soll der Arbeiter vergeblich versucht haben, seinen Ringschlüssel über eine Leiter aufzugreifen. Als er sich im Anschluss ein Brett auf dem Vorsprung zurechtgelegt haben soll, um hierüber den Ringschlüssel zu erreichen, zerbrach das Brett, wodurch der 61-Jährige zunächst etwa 3 Meter und nach Aufprall und Zerbrechen des oberen Brettes der Absperrung zum Aufzugsschacht, etwa weitere 10 Meter in die Tiefe stürzte. Der schwerverletzte, 61-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Nach Auskunft eines Arztes des Klinikums besteht keine Lebensgefahr mehr. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/lb

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