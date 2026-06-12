Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich in der Straße "Plöck" gegen 18:00 Uhr ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei welchem ein Kind leicht verletzt wurde.

Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr mit seinem Fahrrad in der Straße "Plöck" in Richtung Universitätsplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte an einer Engstelle an der Kreuzung Märzgasse zu weit links und streifte einen entgegenkommenden 5-jährigen Jungen, welcher mit seinem Vater unterwegs war.

Der Junge kam durch die Berührung zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrradfahrer blieb zunächst stehen, entfernte sich jedoch nach kurzer Zeit, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Der 5-Jährige wurde durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

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