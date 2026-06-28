Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Unfall im Rückstau

Zeugen für Unfall mit schwer Verletzten gesucht

Bremerhaven/BAB27. Am Samstag, den 27.06.2026 ereignete sich um 12:44 Uhr ein Auffahrunfall auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Im Rückstau der Baustelle Bremerhaven-Wulsdorf musste eine 26-Jährige Brandenburgerin verkehrsbedingt abbremsen, der hinter ihr fahrende 19-jährige Oytener fuhr mit seinem Audi aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf den vorausfahrenden Pkw der Marke Polestar auf. Die zwei Insassen des Audi wurden hierdurch leicht verletzt und kamen zur Überprüfung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 13.000 Euro. Der Audi wurde mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.

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Wurster Nordseeküste. Am Samstag, den 27.06.2026 ereignete sich um 17:00 Uhr auf der Straße Dorumer Niederstrich zwischen Dorum und Dorum-Neufeld (Kreisstraße 68) ein Unfall mit mehreren Verletzten. Durch die 18-jährige Fahrzeugführerin aus Bremerhaven wurde angegeben, dass sie mit ihrem Pkw Mercedes einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und hierbei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Sie und die drei Insassen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, als das Fahrzeug mit einem Baum kollidierte. Der Unfallverursacher blieb unbekannt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Fahrzeuginsassen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde mittels Abschleppdienst geborgen, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

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Cuxhaven. In der Nacht vom 28.06.2026 kam es gegen 01.24 Uhr während eines starken Unwetters zu einem Brandausbruch in einer freistehenden Scheune in Cuxhaven-Lüdingworth. Es entwickelte sich ein Vollbrand und das Gebäude brannte vollständig nieder. Die Feuerwehr konnte mit einem Aufgebot an Einsatzkräften das Feuer ablöschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird zunächst auf ca. EUR 100.000,- geschätzt. Ursächlich für das Feuer könnte ein wetterbedingter Blitzeinschlag gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an.

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