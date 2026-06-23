PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bedrohung nach Streit um freilaufende Hunde +++ Fenster einer Schule eingeworfen +++ Betrunkener Mann bleibt nach Sachbeschädigung bewusstlos liegen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bedrohung nach Streit um freilaufende Hunde, Oberursel (Taunus), Landesstraße 3004, Kanonenstraße, Montag, 22.06.2026, 19:40 Uhr

(kq)Am Sonntagabend kam es in Oberursel zu einer Bedrohung im Zusammenhang mit einem Streit über nicht angeleinte Hunde.

Gegen 19:40 Uhr gerieten ein Mann und ein bislang unbekannter Täter auf einem Weg entlang der Landesstraße 3004, parallel zur Kanonenstraße, in einen verbalen Streit. Hintergrund waren zwei nicht angeleinte Hunde des Unbekannten und einer ihn begleitenden Frau. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat der Täter an den Geschädigten heran und drohte diesem mit erhobener Faust, ihn zu schlagen. Von weiteren Handlungen ließ der Mann erst ab, als die ihn begleitende Frau auf ihn einwirkte.

Der Täter wird als etwa 45 Jahre alt, circa 180 cm groß und von kräftiger, muskulöser Statur beschrieben. Er hatte wenig bis keine Haare und war mit einem hellen T-Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel zu wenden.

2. Fenster einer Schule eingeworfen,

Oberursel (Taunus), Oberhöchstadter Straße, Montag, 22.06.2026

(kq)Unbekannte haben an einer Schule in Oberursel eine Fensterscheibe beschädigt.

Am Sonntag wurde gegen 16:10 Uhr an einer Schule in der Oberhöchstadter Straße eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter die Scheibe von außen und verursachten hierdurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel zu wenden.

3. Betrunkener Mann bleibt nach Sachbeschädigung bewusstlos liegen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, Dienstag, 23.06.2026, 00:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag kam es in Bad Homburg-Gonzenheim zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenhaus.

Gegen 00:30 Uhr betrat ein 36-jähriger Mann in der Frankfurter Landstraße unbefugt ein Grundstück und schlug die Fensterscheibe eines dort befindlichen Gartenhauses ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann erheblich alkoholisiert und stand mutmaßlich unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel. Im weiteren Verlauf stürzte der 36-Jährige durch das beschädigte Fenster in das Gartenhaus und blieb anschließend bewusstlos im Bereich des Fensters liegen.

Der Mann wurde daraufhin aufgefunden, festgenommen und medizinisch versorgt. Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

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