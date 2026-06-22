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POL-HG: 16-Jährige aus Oberursel vermisst

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Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

16-Jährige aus Oberursel vermisst,

Oberursel, Dienstag, 16.06.2026

(ro)Seit dem 16.06.2026 wird die 16-Jährige Mercedes Rahela Beatris Bogdan aus Oberursel vermisst und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Jugendlichen. Die 16-Jährige ist etwa 1,65 m groß, schlank und hat schwarze, lange Haare. Zuletzt war sie mit einem beigen Blazer mit goldenen Knöpfen, einem schwarzen Rock und schwarzen Schuhen bekleidet. Daher erbittet die Polizei in Oberursel Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (06171) 6240-0. Diese werden auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

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