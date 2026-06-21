PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Kuh vermutlich durch Schuss verletzt +++ Schlägerei auf Kerb +++ Mehrere Unfälle mit Verletzten +++ Kupferkabel von Baustelle entwendet +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

+ 1. Kuh vermutlich durch Schuss verletzt

Friedrichsdorf Dillingen, Sandelmühlweg

Samstag, 20.06.2026, 00:10 Uhr

(wö) Am frühen Samstagmorgen wurde in Friedrichsdorf eine Kuh auf einer Weide vermutlich durch eine Schussabgabe verletzt. Auf einer Weide im Sandelmühlweg befanden sich mehrere Kühe in der Nähe des Wohnhauses des Besitzers. Am Sonntagmorgen wurde eine Kuh mit einer Verletzung festgestellt. Durch die herbeigerufene Tierärztin wurde festgestellt, dass es sich vermutlich um eine Schussverletzung handelt. Das Tier wurde medizinisch versorgt. Zeugen haben in diesem Bereich gegen 00:10 Uhr mehrere schussähnliche Geräusche wahrgenommen. Ob diese im Zusammenhang mit der verletzten Kuh stehen ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg telefonisch unter der Telefonnummer: 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

2. Schlägerei auf Kerb

Friedrichsdorf Burgholzhausen, Festplatzgelände

Sonntag, 21.06.2026, 01:05 Uhr

(wö) Am Sonntagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf der Kerb in Burgholzhausen. Nach bisherigen Kenntnissen gerieten zwei 17-jährige junge Männer beim Verlassen der Kerb aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Eine von dem Anderen ins Gesicht geschlagen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes waren zufällig vor Ort und trennten die Kontrahenten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer: 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrschüler bei Unfall schwer verletzt

Oberursel, L3024

Freitag, 19.06.2026, 18:52 Uhr

(as) Am Freitag, den 19.06.2026 fuhr ein 18-jähriger Fahrschüler im Rahmen einer Fahrstunde und in Begleitung eines Fahrlehrers mit einem Motorrad auf der L3024 in Richtung Feldberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrschüler von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem abgeparkten Pkw. Er verletzte sich bei dem Aufprall schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw sowie das Motorrad wurden bei dem Verkehrsunfall beschädigt, der Schaden wird auf ca. 5500,00 Euro geschätzt.

4. Katze verursacht Verkehrsunfall mit Verletzten

Samstag, 20.06.2026, 11:19 Uhr

L3270, Usingen - Eschbach

(fr) Ein Radfahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Michelbach kommend in Richtung Eschbach, als vor ihm plötzlich eine Katze die Fahrbahn querte. Der 41-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte infolgedessen. Ein weiterer, nachfolgender 32-jährige Radfahrer konnte dem auf der Fahrbahn liegendem Fahrrad nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Beide Radfahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und im Krankenhaus Usingen ärztlich versorgt. Der Schaden an den beiden Rennrädern wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Katze verletzt ist, wurde die nähere Umgebung abgesucht, jedoch konnte das Tier nicht mehr aufgefunden werden.

5. E-Scooter Fahrerin stößt mit Pkw zusammen Samstag, 20.06.2026, 13:15 Uhr Neu-Anspach, Rue-St.-Florent-sur-Cher (fr) Leichtverletzt wurde eine E-Scooter Fahrerin, als sie vom Gehweg aus auf die Straße fuhr, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Die 21-jährige Fahrerin eines Mercedes konnte nicht mehr ausweichen, sodass Roller und Pkw zusammenstießen. Dabei zog sich die 14-jährige Rollerfahrerin oberflächliche Verletzungen zu, die jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro.

6. Kupferkabel von Baustelle entwendet

Oberursel, Lahnstraße

Freitag, 19.06.2026, 18:00 Uhr bis Samstag, 20.06.2026, 07:00 Uhr

(as) In der Nacht von Freitag, 19.06.2026, auf Samstag, 20.06.2026, verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zugang zu einer Baustelle in der Lahnstraße. Dort durchtrennten sie mehrere Starkstromkupferkabel und entwendeten diese. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3210,00 Euro.

Sollten sie Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171/6240-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell