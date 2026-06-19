PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 90-Jähriger Bei Unfall schwer verletzt +++ Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß +++ Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Fahrradfahrer stürzt auf Ölspur

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 90-Jähriger Bei Unfall schwer verletzt, Homburger Landstraße bei Friedrichsdorf, Freitag, 19.06.2026, 9.30 Uhr

(da)Bei einem Unfall am Freitagvormittag bei Friedrichsdorf wurde ein Mann schwer verletzt. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Fiat von Friedrichsdorf in Richtung Bad Homburg. Zeitgleich fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Ford in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Fiat auf dieser Strecke in den Gegenverkehr und stieß dabei frontal mit dem Ford zusammen, der daraufhin in die Leitplanke geriet. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie wurden abgeschleppt. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall verletzt, der Ford-Fahrer schwer. Rettungswagenbesatzungen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der besagte Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden.

2. Fahrradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß, Oberursel, Stierstadt/Steinbach, Donnerstag, 18.06.2026, 13.20 Uhr

(da)Am Donnerstagmittag flüchtete ein Fahrradfahrer nach einem Zusammenstoß bei Steinbach. Gegen 13.20 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Feldweg vom Steinbacher Bahnhof in Richtung Stierstadt. In einer Kurve kam ihr plötzlich ein Mann auf einem Rennrad entgegen, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden kam. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der Rennradfahrer kam seinen Pflichten im Sinne eines Personalienaustauschs jedoch nicht nach, sondern fuhr in Richtung Weißkirchen davon. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann. Er war 60 bis 65 Jahre alt, fuhr ein weißes Rennrad mit farbigen Streifen und trug ein enges, gelbes Radtrikot sowie eine Sonnenbrille. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Landesstraße 3057 bei Friedrichsdorf, Donnerstag, 18.06.2026, 18 Uhr

(da)Am Donnerstagabend kam es bei Friedrichsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 3057 von Rosbach nach Köppern unterwegs. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er vermutlich einen dort befindlichen Dacia und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 3.000 Euro. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

4. Fahrradfahrer stürzt auf Ölspur,

Königstein, Sodener Straße, Freitag, 19.06.2026, 5.30 Uhr

(da)In Königstein stürzte am Freitagmorgen ein Fahrradfahrer aufgrund einer Ölspur. Im Verlauf des Morgens erlitt ein Auto im Bereich des Königsteiner Kreisels einen Motorschaden, wodurch eine Ölspur im Bereich des Kreisels sowie der Sodener Straße verursacht wurde. Während der Verantwortliche sich um die Abschleppung kümmerte, fuhr gegen 5.30 Uhr ein Fahrradfahrer vom Mammolshainer Weg kommend in die Sodener Straße ein. Auf der Ölspur rutschte sein Fahrrad weg und er stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die einer weiteren Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Säuberung der verunreinigten Fahrbahn.

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