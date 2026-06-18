PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto flüchtet vor Polizeistreife - Festnahme eines 29-Jährigen +++ Arbeitswerkzeug gestohlen +++ Festnahme nach Farbschmierereien

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auto flüchtet vor Polizeistreife - Festnahme eines 29-Jährigen, Mörfelden-Walldorf, & Königstein Donnerstag, 18.06.2026. 2 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen (18.6.), gegen 02.00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen einen VW Golf auf der A 5 in Höhe Mörfelden-Walldorf einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Golfs missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Norden. Mit Unterstützung weiterer Streifen aus den Polizeipräsidien Südhessen, Frankfurt und Westhessen, konnte die Flucht in Königstein. durch Auslegen eines Reifenstoppsystems beendet werden. Nachdem das Fahrzeug anhielt, flüchteten die beiden Insassen unmittelbar zu Fuß vom Unfallort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Verfolgung konnte der 29-jährige Beifahrer, der sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zuzog, vorläufig festgenommen werden. Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief bislang noch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern noch an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden unter anderem verschiedene Alkoholika aufgefunden. Ein Streifenwagen wurde im Zuge der Verfolgung an den Reifen beschädigt. Dieser musste, neben dem ebenfalls nicht mehr fahrbereiten VW Golf, abgeschleppt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Rückfragen zu dieser Pressemeldung bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Telefon: 06151 / 969 - 13130

2. Arbeitswerkzeug gestohlen,

Königstein, Thewaltstraße, Mittwoch, 17.06.2026, 16.15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwoch in Königstein diverse Arbeitsmaterialien gestohlen. Gegen 16.15 Uhr führte ein Mann für eine Firma Landschaftsarbeiten in der Thewaltstraße durch. Während seiner kurzen Abwesenheit eigneten sich Unbekannte Werkzeug und Schutzhelme im Wert von knapp 3.000 Euro an. Bislang liegen keinerlei Täterhinweise vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 an die Polizeistation Königstein zu wenden.

3. Festnahme nach Farbschmierereien,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Donnerstag, 18.06.2026, 03:25 Uhr

(da)Am frühen Donnerstagmorgen nahm die Polizei einen Jugendlichen fest, der unerlaubt eine Fassade in Friedrichsdorf beschmiert hatte. Gegen 3.25 Uhr bemerkten Anwohner, wie eine fünfköpfige Jugendgruppe die Wand eines Wohnhauses in der Hugenottenstraße verschandelte. Als die Jugendlichen sich ertappt fühlten, ergriffen sie die Flucht. Dabei brach einer der Jungen durch ein Glasdach einer Garage und verletzte sich. Der 16-Jährige wurde festgenommen. Er wurde zunächst von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Der durch die Farbe angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach den weiteren Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

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