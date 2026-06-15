PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Streit auf Rathausplatz eskaliert +++ Sachbeschädigung an Kiosk +++ Radfahrer nach Körperverletzung gesucht +++ Einbrecherinnen verscheucht +++ Werkzeug entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit auf Rathausplatz eskaliert,

Bad Homburg, Rathausplatz, Samstag, 13.06.2026, 22.30 Uhr

(da)Am Samstag eskalierte ein Streit auf dem Rathausplatz in Bad Homburg. Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei zu einer dortigen Auseinandersetzung gerufen. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen geriet ein privater Streit zwischen zwei Bekannten außer Kontrolle. Ein 20-Jähriger soll einen 29-Jährigen mehrfach, unter anderem mit einer Glasflasche, attackiert haben. Dabei habe er sich selbst sowie den 29-Jährigen verletzt. Beide wurden zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Da er im Verdacht steht, zum Zeitpunkt der Tat unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden zu haben, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Radfahrer nach Körperverletzung gesucht, Kronberg, Frankfurter Straße, Sonntag, 14.06.2026, 15 Uhr

(da)Die Polizei sucht in Kronberg nach einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr einen Fahrradfahrer. Gegen 15 Uhr gerieten auf der Frankfurter Straße in Höhe eines Supermarktes ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer in Streit. Im Zuge des Streits beleidigte der Fahrradfahrer den Autofahrer und schlug diesem mehrmals in das Gesicht und gegen den Arm. Anschließend fuhr er in Richtung Schwalbach davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung und fahndet nach dem Tatverdächtigen. Dieser war etwa 45 bis 50 Jahre alt, hatte einen längeren, rötlichen Bart und einen Zopf. Bekleidet war er mit einer graugrünen Jogginghose. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

3. Sachbeschädigung an Kiosk,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Montag, 15.06.2026, 2.45 Uhr

(da)Am frühen Montagmorgen kam es am Friedrichsdorfer Bahnhof zu einer Sachbeschädigung. Gegen 2.45 Uhr näherte sich ein Mann dem dortigen Kiosk in der Bahnstraße. Hier schlug er mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Glaseinsatz der Eingangstür sowie gegen die Tür eines Informationsstandes. Beide Türen wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Taten wurden jedoch von einer Videokamera aufgezeichnet. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann mit unauffälliger Statur, schwarzer Oberbekleidung samt schwarzer Wintermütze und einer beige-grauen Hose. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbrecherinnen verscheucht,

Friedrichsdorf, Seulberg, Berliner Straße, Freitag, 12.06.2026, 15.20 Uhr

(da)Am Freitag verscheuchte ein Anwohner in Seulberg zwei Einbrecherinnen. Gegen 15.20 Uhr machten sich die beiden Täterinnen an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße zu schaffen. Als sie die Tür aufgebrochen hatten, bemerkte dies ein Nachbar. Hierdurch ertappt, flüchteten die Frauen aus dem Haus in unbekannte Richtung. Eine der beiden Frauen war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, lange blonde, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare und trug einen rosafarbenen Pullover sowie Jeans. Ihre Komplizin war etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug ein braunes Kopftuch sowie schwarze Kleidung. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen entgegen.

5. Werkzeug entwendet,

Glashütten, Schloßborn, In der Bienig, Sonntag, 14.06.2026, 0.30 Uhr bis 6.30 Uhr

(da)Am Sonntag entwendeten Unbekannte diverses Werkzeug von einem Hof in Schloßborn. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 6.30 Uhr brachen der oder die Täter eine Gartenhütte auf dem Gelände "In der Bienig" auf und stahlen Akkuschrauber, eine Kettensäge und weiteres Werkzeug. Zudem durchsuchten sie den dortigen Hofladen nach Wertgegenständen. Der Wert der Beute wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

6. Sachbeschädigung an Schule,

Oberursel, Eichwäldchenweg, Freitag, 12.06.2026, 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(je)Am Freitagabend haben sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einer Schule in Oberursel verschafft und in den Räumlichkeiten einen vierstelligen Sachschaden verursacht. Die unbekannten Täter betraten zwischen 19:00 Uhr und 21:45 Uhr, vermutlich über eine unverschlossene Tür, das Gebäude im Eichwäldchenweg. Dort zerschlugen sie Gläser und beschädigten andere Gegenstände, hebelten Fenster aus der Verankerung und schütteten unbekannte Flüssigkeiten aus. Entsprechende Spuren wurden am Tatort gesichert. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

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