PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbrecher brechen in Lebensmittelgeschäft ein+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Friedrichsdorf-Seulberg, Alt-Seulberg

Zwischen Freitag, 12.06.2026, 22:00 Uhr und Samstag 13.06.2026, 03:30 Uhr

In der Nacht auf Samstag sind Einbrecher in ein Friedrichsdorfer Lebensmittelgeschäft eingedrungen und erbeuteten hierbei Bargeld und einen Tresor. Ein oder mehrere Täter verschafften sich im Hintereingang mittels eines unbekannten Werkzeugs Zugang in das Lebensmittelgeschäft. Im Geschäft gelangten diese in das dortige Büro und durchsuchten darin die Schubladen und Schränke. Letztendlich entwendete der/die Täter einen Tresor und das Wechselgeld aus der Kasse. Anschließend konnten der/die Täter durch den Hintereingang in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

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