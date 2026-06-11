PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Volvo gestohlen +++ Einbruch in Grundschule

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Volvo gestohlen,

Glashütten, Zum Talblick, Mittwoch, 10.06.2026, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 10.06.2026, 21 Uhr

(da)Am Mittwochabend wurde in Glashütten ein Pkw entwendet. Der schwarze Volvo XC60 stand vor einem Wohnhaus in der Straße Zum Talblick. Im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 21 Uhr entwendeten der oder die Täter das Fahrzeug und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem Klevener Kennzeichen (KLE) angebracht waren. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbruch in Grundschule,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Schulstraße, Mittwoch, 10.06.2026, 23 Uhr

(da)Am Mittwochabend brach ein Trio in eine Grundschule in Dornholzhausen ein. Gegen 23 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Schulstraße, wie drei Personen aus einem Fenster der Schule stiegen. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die drei Täter zuvor durch dasselbe Fenster in das Gebäude eingestiegen waren, jedoch nichts entwendet hatten. Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

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