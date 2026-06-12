PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sachbeschädigung in Neubau +++ Trickdiebe bestehlen Rentnerin +++ Jugendliche greifen Mann an +++ Motorrad aus Garage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Sachbeschädigung in Neubau,

Oberursel, Stierstadt, Ursemer Straße, Mittwoch, 10.06.2026, 17 Uhr bis Donnerstag, 11.06.2026, 7.30 Uhr

(da)In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte auf einem Grundstück in Oberursel gewütet und einen hohen Schaden angerichtet. Zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr gelangten der oder die Täter in den Neubau in der Ursemer Straße. Dort beschädigten sie mutwillig eine Fensterfront auf der Rückseite des Hauses. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. Trickdiebe bestehlen Rentnerin,

Usingen, Limesstraße, Dienstag, 09.06.2026, 12 Uhr

(da)Am Dienstag haben dreiste Diebe eine Rentnerin in Usingen bestohlen. Gegen 12 Uhr klingelte es an ihrer Tür. Ein Mann stand davor und gab an, Sperrmüll und Schallplatten einzusammeln. Daraufhin begab sich die Frau mit ihm in den Keller. Während der Unbekannte sie dort in ein längeres Gespräch verwickelte, bemerkte sie nicht, wie sich weitere unbekannte Personen heimlich in ihre Wohnung schlichen und Schmuck entwendeten. Der Diebstahl fiel erst auf, als sämtliche Täter bereits über alle Berge waren. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Mann, der sich als Sperrmüllsammler ausgab. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte blonde Haare und einen blonden Vollbart und sprach akzentfreies Deutsch. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Jugendliche greifen Mann an,

Friedrichsdorf, Wilhemstraße, Donnerstag, 11.06.2026, 19 Uhr

(da)Am Donnerstag griffen drei Jugendliche einen Mann in Friedrichsdorf an und verletzten ihn. Der Mann befand sich gegen 19 Uhr in der Tiefgarage des Taunus Carrés. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt drei Jugendliche auf. Einer von ihnen sei dann auf den Mann zugekommen und habe ihm ins Gesicht geschlagen. Anschließend seien die drei Jugendlichen auf E-Scootern davongefahren. Die Kriminalpolizei ist nun auf Zeugensuche. Bei den Jugendlichen soll es sich um 14- bis 16-jährige Jungen gehandelt haben, die dunkle Pullover und Sporthosen trugen. Der Jugendliche, der zugeschlagen habe, trug zudem ein blaues T-Shirt mit orangefarbenem Kragen. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen melden.

4. Motorrad aus Garage gestohlen,

Friedrichsdorf, Seulberg, Gladiolenweg, Dienstag, 09.06.2026, 17 Uhr bis Donnerstag, 11.06.2026, 21.30 Uhr

(da)Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag ein Motorrad aus einer Garage in Seulberg gestohlen. Die Täter begaben sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 21.30 Uhr, in die frei zugängliche Garage im Gladiolenweg. Dort war zu dieser Zeit eine weiße MV Agusta H8 abgestellt, die sie kurzerhand mitnahmen. Mögliche Täterhinweise sind nicht bekannt. Die Polizeistation nimmt diese unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell