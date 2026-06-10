PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Vermisster Bewohner des Seniorenheims in Bad Homburg wurde aufgefunden
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
Der seit dem frühen Abend aus einem Seniorenheim in Bad Homburg abgängige Georg Ulrich HAHN wurde im Rahmen der Suche von einer Polizeistreife wohlbehalten angetroffen und zurückgebracht.
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