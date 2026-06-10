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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisster Bewohner des Seniorenheims in Bad Homburg wurde aufgefunden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Der seit dem frühen Abend aus einem Seniorenheim in Bad Homburg abgängige Georg Ulrich HAHN wurde im Rahmen der Suche von einer Polizeistreife wohlbehalten angetroffen und zurückgebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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