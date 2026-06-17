PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mädchen in Bus geschlagen +++ Baugeräte gestohlen - Fahndung nach Fahrzeug

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mädchen in Bus geschlagen,

Bad Homburg, Dienstag, 16.06.2026, 13.40 Uhr

(da)Am Dienstag wurde ein Mädchen in einem Bus auf der Fahrt von Friedrichsdorf nach Bad Homburg geschlagen. Nach Schulschluss gegen 13.30 Uhr stieg das Mädchen an der Haltestelle "Phillip-Reis-Schule" in den Bus der Linie 39, zeitgleich stieg ein ihr unbekannter junger Mann ein. Während der Fahrt in Richtung Bad Homburg kam es zu einem Streit um einen Sitzplatz, in dessen Folge der Unbekannte dem Mädchen ins Gesicht geschlagen haben soll. Das Mädchen verließ den Bus schließlich am Bad Homburger Rathaus, während der Mann im Bus blieb. Im Nachgang zeigte sie den Sachverhalt bei der Polizei an. Der Mann war etwa 18 Jahre alt, hatte dunkle, lockige Haare, deutlichen Bartwuchs und trug eine graue Jogginghose sowie ein graues T-Shirt. Er wurde als arabisch aussehend beschrieben und sprach akzentfreies Deutsch. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Baugeräte gestohlen - Fahndung nach Fahrzeug, Oberursel, Dornbachstraße, Dienstag, 16.06.2026, 11.40 Uhr bis 12 Uhr

(da)In Oberursel wurden am Dienstagmittag Baugeräte gestohlen. Die Kriminalpolizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einem Transporter. Zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Baugeräte, darunter Kompressoren und Aggregatoren, von einer Baustelle in der Dornbachstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Geräte von zwei Personen in einen dunkelblauen Mercedes Sprinter mit Frankfurter Kennzeichen geladen. Zu den Personen selbst liegt bislang keine Beschreibung vor. Entsprechend bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um weitere Hinweise. Sollten Sie die Situation gegen 12 Uhr beobachtet haben oder in sonstiger Form zur Aufklärung beitragen können, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

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