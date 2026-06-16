PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorradfahrer ohne Führerschein gestoppt +++ Taschendiebe erbeuten Portemonnaie +++ Jugendliche zerkratzen Autos und richten hohen Schaden an

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Motorradfahrer ohne Führerschein gestoppt, Landesstraße 3024 bei Niederreifenberg, Dienstag, 16.06.2026, 0.20 Uhr

(da)Am Dienstag stoppte die Polizei kurz nach Mitternacht nach einer Verfolgungsfahrt einen Motorradfahrer ohne Führerschein. Gegen 0.20 Uhr fiel einer Streife auf der Landesstraße 3024 bei Niederreifenberg eine Person auf einem Motorrad ohne Kennzeichen auf. Als die Streife das Motorrad kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und versuchte, der Kontrolle zu entkommen. Die Verfolgung führte über den Sandplacken in Richtung Oberursel, wo das Fahrzeug schließlich an der Hohemark gestoppt werden konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Er wurde zur Polizeistation gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Taschendiebe erbeuten Portemonnaie,

Oberursel, Holzweg, Montag, 15.06.2026, 11.35 Uhr

(da)Am Montag haben zwei Taschendiebe in Oberursel das Portemonnaie einer Rentnerin erbeutet. Gegen 11.30 Uhr sprachen sie die Frau in einem Supermarkt im Holzweg an. Während der Mann sie in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, griff seine Komplizin in die Handtasche und stahl das Portemonnaie. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Beide sollen osteuropäisch ausgesehen haben. Der Mann war etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, trug eine Kappe und einen hellen Hoodie. Seine Komplizin war etwa 25 Jahre alt, hatte helle Haare und trug eine schwarze Jacke. Mögliche Hinweise zu den beschriebenen Personen nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Jugendliche zerkratzen Autos und richten hohen Schaden an, Friedrichsdorf, Seulberg, Krokusweg, Montag, 15.06.2026, 17.30 Uhr

(da)Am Montagabend haben zwei Jugendliche in Seulberg mehrere Autos zerkratzt und dabei einen hohen Schaden verursacht. Gegen 17.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin des Krokuswegs, wie zwei Jugendliche dort drei Autos zerkratzten. Als sich die beiden ertappt fühlten, flüchteten sie in Richtung des benachbarten Kindergartens. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sie zuvor insgesamt drei Fahrzeuge zerkratzt und einen Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Beide waren augenscheinlich etwa 14 Jahre alt und männlich. Einer von ihnen hatte eine schmale Statur, war etwa 1,40 Meter groß und dunkelblonde Haare. Er war bunt gekleidet und trug ein helles Basecap. Sein Komplize war etwas kleiner, hatte kurze schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. Mögliche Hinweise zu den beiden nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

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