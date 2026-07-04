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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 30m Kupferkabel von Baustelle entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb)-Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 03.07.2026, 17.00 Uhr bis 04.07.2026, 07.00 Uhr, von einer Baustelle in der Straße Auf der Kassebeerenworth 30 m Kupferkabel. Um an das Kabel zu kommen, drangen sie zunächst mit Gewalt in einen bereits umschlossenen Rohbau ein. Es ist davon auszugehen, dass das Kabel mit einem Transporter o.ä. weggeschafft wurde. Als Fluchtroute wird nach derzeitigen Ermittlungen die Wilhelm-Busch-Straße vermutet. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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